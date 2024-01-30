Катар заявил, что обвинения в адрес БАПОР не должны привести к политическому давлению

Действия отдельных сотрудников, вина которых еще не доказана, не могут дискредитировать все агентство, подчеркнул катарский министр иностранных дел шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не должно подвергаться политическому давлению из-за обвинений нескольких его сотрудников в причастности к нападению движения ХАМАС на Израиль. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Действия отдельных сотрудников агентства, вина которых еще не доказана, не могут дискредитировать все агентство, где работают десятки тысяч человек. Недопустимо использовать вопрос предоставления гуманитарной помощи в качестве инструмента политического давления", - сказал премьер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. Решением Генпрокуратуры России Атлантический совет признан нежелательной в РФ организацией.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года.