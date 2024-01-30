Президент Египта и генсек ООН отметили важность продолжения финансирования БАПОР

Абдель Фаттах ас-Сиси и Антониу Гутерриш во время переговоров также затронули тему угрозы расширения конфликта и договорились продолжать совместную работу для восстановления безопасности на Ближнем Востоке

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно продолжать получать достаточное финансирование, чтобы быть в состоянии выполнять свои гуманитарные функции. Уверенность в этом выразили президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе телефонного разговора.

"Стороны обсудили ключевую роль, которую играют ООН и его организации, особенно БАПОР, в поставках гуманитарной помощи в Газу, и подтвердили, что агентство должно по-прежнему получать достаточный объем финансирования, чтобы продолжать оказывать услуги в гуманитарной сфере", - написал официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ас-Сиси и Гутерриш рассмотрели вопросы "скорейшего прекращения огня, поставок в сектор Газа гуманитарной помощи и обмена заложников, удерживаемых в анклаве, на палестинских заключенных". Стороны также затронули тему угрозы расширения конфликта на весь регион и договорились продолжать совместную работу и консультации, чтобы восстановить безопасность и стабильность на Ближнем Востоке.

27 и 28 января некоторые страны, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких подчиненных, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля, совершенной осенью 2023 года.