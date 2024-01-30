Пентагон заявил, что силы США на Ближнем Востоке с 17 октября были атакованы 165 раз

Заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх уточнила, что во время этих нападений ранения получили не менее 80 человек

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Число нападений с 17 октября 2023 года на американские военные базы на Ближнем Востоке возросло до 165. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"С 17 октября по 29 января мы зафиксировали 165 атак: 66 в Ираке, 98 в Сирии, и, конечно же, последняя атака в Иордании", - сказала представитель Пентагона.

По словам Сингх, во время этих нападений ранения получили не менее 80 человек, но эти цифры не учитывают последнее нападение на базу в Иордании. Как сообщила она же на брифинге ранее, при атаке на иорданской базе ранения получили не менее 40 человек, 3 погибли.

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала заявление президента США Джо Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". По словам лидера США, нападение было "совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками, действующими в Сирии и Ираке".