Пентагон заявил о возможной причастности "Катаиб Хезболлах" к атаке на базу США в Иордании

Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх отметила, что это еще не окончательное заключение

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Группировка "Катаиб Хезболлах", которая входит в движение "Исламское сопротивление Ирака", может быть причастна к атаке на американские силы в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии. Об этом заявила на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"В этой атаке есть следы "Катаиб Хезболлах", но это еще не окончательное заключение", - сказала она.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки с применением беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 25 получили ранения. Позднее Сингх уточнила, что пострадали 40 военных.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.