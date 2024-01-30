Израильский министр назвал "поощрение миграции" из Газы самым правильным решением

Итамар Бен-Гвир также назвал несостоятельным предложение ввести в анклав международный контингент

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Поощрение "добровольной миграции" палестинского населения из Газы с последующим строительством израильских поселений и военных баз в секторе является самым правильным вариантом послевоенного устройства в анклаве. Такое мнение выразил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, возглавляющий ультраправую партию "Оцма ехудит" ("Еврейская сила").

Выступая на заседании фракции партии в Кнессете (парламент), он прокомментировал форум сторонников возобновления поселенческой деятельности, состоявшийся в Иерусалиме 28 января, назвав критические замечания своих противников "фестивалем лицемерия". "Не нужно нам читать мораль, мы предлагаем решение, самое правильное, рациональное, моральное, настоящее решение. Мы не просто не стесняемся, мы будем повторять это решение каждый раз: поощрение добровольной миграции [палестинцев из Газы] - это то, что нужно сейчас делать", - уверен Бен-Гвир, запись выступления которого размещена на канале партии "Оцма ехудит" в YouTube.

Министр призвал мировое сообщество вместо финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) направить средства на содействие "добровольной миграции" палестинцев из Газы. "Я бы предложил всем странам мира вместо того, чтобы давать деньги БАПОР, <...> помогать деньгами тем жителям Газы, которые по собственному усмотрению хотят добровольно эмигрировать из Газы в другие страны, в другие безопасные государства, где им будет лучше жить", - отметил он.

Бен-Гвир выразил мнение, что многие жители Газы являются либо соучастниками убийств израильтян 7 октября 2023 года, либо являются посредниками в деятельности радикального палестинского движения ХАМАС, а также назвал несостоятельным предложение ввести в сектор международный контингент. "Правильное решение - мы должны вернуться домой. И не только в Гуш-Катиф (существовавший до 2005 года блок еврейских поселений в южной части анклава - прим. ТАСС), в весь сектор Газа. Мы построим там военные базы, мы вернемся туда и будем поддерживать на первом этапе добровольную миграцию, сделаем пилотную программу для сотен тысяч [палестинцев], переселим их в другие безопасные страны", - полагает он.

Сектор Газа и израильские поселения

Сектор Газа перешел под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны в 1967 году, после чего там началось строительство израильских поселений. В 2005 году Израиль в рамках плана по одностороннему размежеванию полностью вывел из сектора свои войска и эвакуировал оттуда все еврейские поселения.

Их строительство на Западном берегу реки Иордан продолжается, что считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Еврейское государство тогда отказалось выполнять положения этого документа.

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля, нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал полномасштабную военную операцию в анклаве, целью которой заявлена полная ликвидация военного и управленческого потенциала ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя перспективы послевоенного устройства сектора, неоднократно отвергал возможность возобновления строительства еврейских поселений в Газе.