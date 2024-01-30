В Пентагоне заявили, что база США в Иордании до 27 января не подвергалась нападениям

Как отметила пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, все удары ранее приходились на сирийскую территорию

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Американская военная база в Иордании впервые стала объектом нападения с начала обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"Не могу говорить о том, что было до 7 октября, однако с 17 октября, когда стали совершаться эти атаки, как я знаю, [база] Tower 22 не становилась целью нападений, - сказала она. - Атаки происходили достаточно близко к Tower 22, но ударов по иорданской части не было, все удары до вчерашней атаки приходились на сирийскую территорию".

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала заявление президента США Джо Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". По словам лидера США, нападение было "совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками, действующими в Сирии и Ираке". По последним данным Пентагона число пострадавших при атаке на базу превысило 40.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.