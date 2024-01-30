Пентагон не считает, что удар по базе США в Иордании означает расширение конфликта

Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх при этом назвала атаку эскалацией

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Удар по базе США в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии не свидетельствует о расширении ближневосточного конфликта. Об этом в понедельник на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Я бы не стала говорить, что конфликт расширяется. К сожалению, мы стали свидетелями более чем 100 атак на силы США в Ираке и Сирии, а теперь и в Иордании. Мы не хотим расширения конфликта. И мы не считаем, что этот конфликт расширяется, он по-прежнему сосредоточен в секторе Газа. Но эта атака стала, разумеется, эскалацией", - сказала она.

Сингх не ответила, намерен ли Вашингтон пересматривать свои планы в отношении присутствия американских военных на базах в Ираке и Сирии в связи с последним ударом по силам США. Она отметила, что Соединенные Штаты "по-прежнему настроены на работу в рамках Высшей военной комиссии".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ближайшие дни США и Ирак начнут заседания рабочих групп Высшей военной комиссии. По его словам, это позволит обеспечить переход к длительному двустороннему партнерству в сфере безопасности в продолжение успехов проводимой Ираком кампании по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в сотрудничестве с многонациональными объединенными силами в рамках операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость").

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли трое американских военнослужащих, двадцать пять получили ранения. Позднее Сингх уточнила, что число пострадавших солдат увеличилось до сорока. Остин обещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований.