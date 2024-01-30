Блинкен сообщил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины

Госсекретарь США не стал уточнять, когда Киев сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что двери НАТО остаются открытыми для Киева, однако не уточнил сроков предполагаемого вступления Украины в альянс.

"Я думаю, что процесс, который мы наблюдали в рекордно короткие сроки сначала с Финляндией, а теперь и со Швецией, демонстрирует, что двери НАТО по-прежнему открыты в том числе для Украины, которая станет членом НАТО", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

Блинкен выразил надежду, что Будапешт в скором времени ратифицирует заявку на вступление Швеции в НАТО. "Теперь Венгрия должна принять меры, чтобы завершить процесс присоединения Швеции, но я полностью уверен, что это произойдет в ближайшие недели, когда парламент Венгрии возобновит работу", - сказал госсекретарь.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что будет принята, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". В вооруженных силах страны вводят стандарты НАТО, а офицерский состав планируют обязать свободно владеть английским языком. Каких-либо сроков приема в Брюсселе не называют. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к НАТО невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по теме получения приглашения в альянс. Он указывал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от РФ твердой реакции.