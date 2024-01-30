Председатель парламента Венесуэлы раскритиковал санкционные угрозы США

Хорхе Родригес посоветовал Соединенным Штатам не вмешиваться в дела Боливарианской Республики и заняться "своей страной"

КАРАКАС, 30 января. /ТАСС/. Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес подверг критике угрозы США восстановить санкции против южноамериканской страны.

"Мы услышали мнение представителей США <...>, но сейчас они уже должны понимать, что нас не интересуют их попытки вмешиваться в дела, которые входят в компетенцию только венесуэльцев, занимайтесь своей страной", - сказал в понедельник Родригес на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

В ответ на решение Верховного суда Венесуэлы ограничить политические права лидера правой оппозиции Марии Корины Мачадо, что не позволяет ей принять участие в президентских выборах 2024 года, представитель Госдепартамента США заявил о пересмотре санкционной политики в отношении Венесуэлы. Планируется, в частности, восстановить несколько санкций США в энергетической сфере, которые были отменены по итогам переговоров правительства Венесуэлы с крайне правой оппозицией, объединенной в Унитарную платформу, на Барбадосе в октябре 2023 года.

Родригес, который возглавляет правительственную делегацию на переговорах с Унитарной платформой, опроверг обвинения американской стороны в нарушении Барбадосского соглашения и "Частичного договора о политических и электоральных гарантиях для всех" на президентских выборах.

"Мы внимательно наблюдаем за действиями, которые могут быть предприняты в ближайшие дни и могут быть расценены как агрессивные, направленные против права страны жить в мире и развиваться", - указал Родригес. Председатель Национальной ассамблеи потребовал от США "отменить все односторонние, незаконные, преступные ограничительные меры", введенные против Венесуэлы. "На агрессивные акции мы взаимно ответим спокойно и энергично", - подчеркнул он.

США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы более 900 различных односторонних санкционных рестрикций. Наибольший ущерб экономике Венесуэлы нанесли жесткие санкции 2019 года в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании Petr leos de Venezuela. По данным венесуэльской стороны, американских санкций против нефтегазовой промышленности Венесуэла потеряла более $232 млрд, а общий ущерб экономике страны превышает $642 млрд.