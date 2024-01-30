Блинкен: США будут следить за расследованием БАПОР по обвинениям в сотрудничестве с ХАМАС

Госсекретарь Соединенных Штатов вместе с тем подчеркнул, что агентство продолжает играть ключевую роль в гуманитарных усилиях в секторе Газа

ВАШИНГТОН. 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут пристально наблюдать за ходом расследования обвинений в сотрудничестве с палестинским радикальным движением ХАМАС в адрес Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

"Необходимо, чтобы БАПОР немедленно, как и заявило, провело расследование, привлекло людей к ответственности, если это необходимо, и чтобы оно пересмотрело свою деятельность, - сказал Блинкен. - Мы будем очень внимательно изучать шаги, которые они предпримут, чтобы убедиться, что дело будет полностью и тщательно расследовано, что будет установлена четкая ответственность и при необходимости будут приняты меры, чтобы подобного не повторилось, конечно, если обвинения полностью подтвердятся". Госсекретарь добавил, что обвинения в адрес БАПОР вызывают "серьезную тревогу", и отметил, что обсудил ситуацию с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Вместе с тем Блинкен подчеркнул, что агентство продолжает играть ключевую роль в гуманитарных усилиях в секторе Газа. "БАПОР играло и продолжает играть абсолютно незаменимую роль в попытках убедиться, что нуждающиеся в помощи мужчины, женщины и дети в Газе действительно ее получают, - сказал он. - Ни у кого нет таких структурных возможностей, чтобы делать то, что делало БАПОР". Глава внешнеполитического ведомства США отметил, что необходимо, чтобы агентство продолжило выполнять свои функции. "Это только подчеркивает важность того, чтобы БАПОР решало эту проблему как можно быстрее, эффективнее и тщательнее, именно этого мы ждем", - заключил он.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.

29 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что БАПОР будет вынуждено приостановить деятельность, если не получит дальнейшее финансирование.