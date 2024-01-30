CNN: Египет передал ХАМАС согласованное в Париже предложение по заложникам

Документ предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий, сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Египетская разведка передала ХАМАС предварительное предложение по освобождению заложников, выработанное на переговорах с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что, хотя переговорщики пришли к консенсусу в общих чертах, согласовать "конкретные детали сделки скорее всего будет очень непросто". По предварительным условиям, первый этап возвращения заложников предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий. При этом каждый удерживаемый палестинским движением ХАМАС мирный житель будет обменян на троих палестинцев, которые содержатся под стражей в тюрьмах Израиля. Это соотношение может быть увеличено для обмена военнослужащих ЦАХАЛ, указывает CNN. Вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать и более длительная пауза, добавляет телеканал.

Как сообщила 29 января американская телекомпания NBC, участники переговоров из Израиля, США, Египта и Катара договорились об основах новой сделки по освобождению заложников. По сведениям источников телекомпании, сделка предусматривает поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей, которое будет сопровождаться паузами в боевых действиях и поставками гуманитарной помощи в анклав наряду с обменом на палестинских заключенных.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, находящееся в разработке предложение по освобождению заложников дает подлинную надежду на будущий обмен.