Мадуро заявил, что Путин продолжает борьбу своих предков

Лидер Венесуэлы отметил, что президент РФ "в первую очередь стратег, успешный лидер-победитель"

КАРАКАС, 30 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал празднование 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады и отметил в этой связи, что его российский коллега Владимир Путин продолжает борьбу своих предков.

"Президент Путин в первую очередь стратег, успешный лидер-победитель, великий лидер России и мира, и он ведет борьбу за то, чего его предки уже добивались", - заявил Мадуро в понедельник в прямом эфире авторской программы "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión. Президент отметил, что ему не понравились заголовки в некоторых СМИ об "окончании блокады", потому что "это была победа Красной армии над нацистами, которых разгромили".

Мадуро напомнил, что блокада Ленинграда "была самой длительной в истории человечества, во время которой погиб миллион жителей города, люди погибли от голода от холода и от пуль". "Победа и освобождение Ленинграда [от блокады] <...> в итоге привели к взятию Красной армией Берлина, поражению Гитлера и разгрому нацистов", - подчеркнул венесуэльский лидер.

"Советский Союз освободил человечество от нацизма", - сказал президент и подчеркнул, что "Гитлер был взращен империализмом, чтобы вторгнуться в Советский Союз и в те времена "из Вашингтона аплодировали антисемитизму". "Надо помнить, что Красная армия, Советский Союз освободили евреев, концентрационные лагеря, дали первый кусок хлеба этому пострадавшему народу, моему братскому еврейскому народу", - заявил Мадуро .

"Мы полностью солидарны с президентом Путиным, который потерял [во время блокады] старшего брата, пришел на его могилу, чтобы возложить цветы и сказать: Россия живет, идет вперед и победит!", - указал президент под аплодисменты собравшихся в студии.

Блокада Ленинграда

27 января исполнлось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда, которая продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в Петербурге как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться как День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

Путин - ленинградец, родившийся в 1952 году, - регулярно участвует в памятных мероприятиях, связанных с блокадой. Для президента это еще и очень личная, семейная история. На Невском пятачке, где теперь стоит памятник "Рубежный камень", воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин. Мать Путина Мария Ивановна провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы. Старший брат Путина Виктор, захороненный в одной из братских могил на Пискаревском кладбище, умер от дифтерии во время блокады зимой 1942 года.