Правительство Колумбии и повстанцы договорились продлить режим прекращения огня

В дальнейшем предполагается доработка нескольких аспектов соглашения о продлении этого режима

ГАВАНА, 30 января. /ТАСС/. Делегации правительства Колумбии и повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) пришли к договоренности придерживаться режима прекращения огня по меньшей мере одну неделю после шестого раунда мирных переговоров, который проходит в Гаване. Об этом в понедельник сообщается на странице делегации АНО в X (ранее Twitter).

"Так как время действия режима двустороннего прекращения огня истекает 29 января 2024 года, он будет продлен до 5 февраля 2024 года", - говорится в заявлении. Отмечается, что в дальнейшем предполагается доработка нескольких аспектов соглашения о продлении режима прекращения огня.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает в своих рядах несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец конфликту, который продолжался более полувека и в результате которого погибли свыше 250 тыс. человек.

В ноябре 2022 года власти страны объявили о начале диалога с АНО. В июне 2023 года была достигнута договоренность о двустороннем прекращении огня с 3 августа 2023 года до 29 января 2024-го.