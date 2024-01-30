Politico: США могут нанести удар по военным Ирана в Сирии в ответ на атаку на свои ВС

Газета пишет, что такой сценарий может привести к дальнейшему обострению ситуации на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден распорядился разработать ответные меры на нападение на ВС США на сирийско-иорданской границе, среди возможных предложений рассматривается удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, глава государства потребовал представить несколько вариантов ответных действий США, которые позволили бы решительно сдерживать другие атаки и в то же время не привели бы к дальнейшему обострению ситуацию на Ближнем Востоке. По словам собеседников издания, Пентагон в качестве ответных мер рассматривает нанесение ударов по иранским военнослужащим в Сирии или Ираке, а также по объектам иранских ВМС в Персидском заливе. Как отмечает газета, после одобрения американского лидера ответные меры, скорее всего, примут в течение пары дней, удары "будут наноситься волнами" по нескольким целям. Источники Politico сообщили, что Байден вряд ли станет говорить об ответных мерах, пока не будет принято окончательное решение. При этом газета допускает, что "ответные меры могут еще больше накалить обстановку на Ближнем Востоке".

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их войскам и интересам в регионе могут насчитывать несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени.

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.