Мадуро сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Санкт-Петербург

Президент Венесуэлы не назвал предполагаемые даты визита

КАРАКАС, 30 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в ближайшее время совершит визит в Россию и посетит Санкт-Петербург.

"Это красивейший город. Мы скоро будем в Санкт-Петербурге", - сообщил в понедельник президент в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión, в которой он отдал дань памяти защитникам Ленинграда и поздравил с 80-й годовщиной освобождения города от фашистской блокады.

Мадуро не указал точной даты визита в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что сроки визита прорабатываются. Посол Венесуэлы в РФ Хесус Саласар Веласкес отмечал, что визит президента Мадуро в Россию запланирован на этот год.