Япония расширила список санкций против физических лиц и компаний за связи с ХАМАС

В него попали четыре юридических и два физических лица

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Япония расширила санкционный список физических и юридических лиц с целью предотвращения финансирования радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Мы расширили санкционные списки, чтобы перекрыть источники финансирования ХАМАС и предотвратить лазейки для финансирования терроризма. Мы продолжим своевременно и надлежащим образом рассматривать необходимость внесения дополнительных пунктов в список санкций за связи с ХАМАС", - сказал он.

В расширенный перечень, предполагающий заморозку средств в случае их обнаружения, попали суданские компании Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD, Larrycom for Investment Company, испанская организация Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada, ливанская компания Nabil Chouman & Co и связанные с ней два гражданина Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.