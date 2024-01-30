СМИ: в Газе в результате авиаудара Израиля погибли минимум 20 палестинцев

Большинство погибших - женщины и дети, сообщает агентство WAFA

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. По меньшей мере 20 палестинцев, в основном дети и женщины, были убиты, еще несколько получили ранения в городе Газа в результате воздушной атаки Израиля. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Как отмечает агентство, израильская авиация нанесла удар по частному жилому дому в районе Сабра, а также по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Кроме того, артиллерия израильской армии обстреляла окрестности Хан-Юниса, расположенного на юге палестинского анклава.

По последним данным, число мирных жителей, убитых с начала эскалации в секторе Газа 7 октября 2023 года, возросло до 26 637, 65 387 человек получили ранения, около 8 тыс. числятся пропавшими без вести.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, а позднее начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.