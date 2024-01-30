Талибы выступили за укрепление регионального экономического сотрудничества

Врио главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки подчеркнул, что страна готова сотрудничать с региональными партнерами на принципах взаимного интереса и уважения

ИСЛАМАБАД, 30 января. /ТАСС/. Конструктивное взаимодействие региональных партнеров с правительством Афганистана позволит нивелировать существующие угрозы в области безопасности и поспособствует экономическому росту всех сторон, заинтересованных в регионоцентричном сотрудничестве. Об этом в понедельник на саммите "Инициатива регионального сотрудничества Афганистана" заявил Амир Хан Муттаки, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана в правительстве, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Как сообщает телеканал ToloNews, Муттаки обозначил, что региональное сотрудничество может быть сосредоточено на "изучении регионоцентричных путей взаимодействия, основанных на общей выгоде; выработке регионоцентричного подхода для позитивного и конструктивного взаимодействия с властями Афганистана, чтобы противостоять существующим и потенциальным угрозам региональной безопасности; продвижении взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами региона; единстве в отношении необходимости снятия односторонних санкций с региона в целом и Афганистана в частности; уважении коренных и традиционных моделей развития и методов государственного управления друг друга".

Врио главы МИД Афганистана при этом отметил, что за два года у власти режим талибов наладил хорошие контакты по теме торговли и транзита с партнерами в регионе, включая соседние страны.

Муттаки подчеркнул, что региональная безопасность имеет важное значение для Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства) и что страна готова к сотрудничеству с региональными партнерами на принципах взаимного интереса и уважения.

В состоявшемся в Кабуле заседании приняли участие представители России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и Индонезии.