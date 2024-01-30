В Монголии назвали Улан-Батор "пороховой бочкой" из-за коррупции при сделках с землей

Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поручил создать временную комиссию, которая расследует нарушения закона при выделении и приватизации городских земель за последние 20 лет

УЛАН-БАТОР, 30 января. /ТАСС/. Улан-Батор превратился в пороховую бочку, где перевозят опасные грузы рядом с жилыми массивами, потому что коррупция с выделением городской земли достигла предела. Об этом сообщил министр юстиции и внутренних дел страны Баттумурийн Энхбаяр, комментируя взрыв грузовика с 60 тоннами газа, вызвавший пожар в жилом доме и гибель людей.

"Опасные грузы перевозятся по внутренним городским автотрассам и железной дороге рядом с жилыми массивами и сервисными центрами. Улан-Батор превратился в пороховую бочку из-за коррупции при земельных сделках, которая за 20 лет достигла предела", - сказал руководитель главного юридического ведомства.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поручил ему создать временную комиссию, которая расследует нарушения закона при выделении и приватизации городских земель за последние 20 лет. Также планируются публичные открытые слушания по общественному транспорту для борьбы с дорожными заторами.

"Вопрос о создании временной комиссии будет решаться на внеочередной сессии парламента. Премьер-министр принял политическое решение возглавить эту комиссию. Информацию о земельном участке, где взрыв газовоза вызвал пожар в жилом доме, я дам на отдельной пресс-конференции", - пообещал Баттумурийн Энхбаяр.

Взрыв, вызвавший пожар в жилом доме и гибель четырех человек, произошел ночью 24 января, когда грузовик с 60 тоннами газа столкнулся с легковой машиной. Полностью сгорели 29 припаркованных рядом автомобилей. Граждане требуют в соцсетях от властей срочно решить вопросы с перевозкой взрывоопасных веществ по центру города возле жилых домов.

Горожане обращают внимание на то, что жертв могло быть намного больше, если бы взрыв произошел днем. В это время на перекрестке у одного из крупнейших городских рынков Дунжингарав образуются длинные дорожные заторы, на автостоянке припаркованы сотни автомобилей.