Более 20 благотворительных организаций призвали возобновить поддержку БАПОР

Объединения подчеркнули, что шокированы решением "перерезать линию жизни для населения целого региона"

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. Более 20 международных благотворительных организаций призвали возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Соответствующее совместное заявление было опубликовано международной благотворительной и гуманитарной организацией Oxfam.

В документе отмечается, что "международные гуманитарные организации глубоко обеспокоены и возмущены тем, что некоторые из крупнейших доноров приостановили финансирование БАПОР, выступающего основным источником гуманитарной помощи для миллионов палестинцев в Газе и регионе". "Более 2 млн граждан, свыше половины из которых дети, зависят от работы БАПОР в Газе. В условиях продолжающихся неизбирательных обстрелов со стороны Израиля и намеренного лишения помощи они оказываются перед лицом голода, вспышек болезней и надвигающейся угрозы массового уничтожения", - указано в заявлении, подписанном 21 объединением, в том числе международными организациями Save the Children и ActionAid.

Организации также подчеркнули, что "шокированы безрассудным решением перерезать линию жизни для населения целого региона, причем в числе прочих именно теми странами, которые призывали увеличить помощь Газе". "БАПОР остается крупнейшим гуманитарным агентством в Газе, и его нельзя заменить. Если приостановка финансирования не будет отменена, мы станем свидетелями полного исчезновения и без того ограниченной гуманитарной помощи в Газе. Мы настоятельно призываем возобновить поддержку БАПОР и помочь палестинцам пережить одну из худших гуманитарных катастроф нашего времени", - отмечается в письме.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года.

29 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что БАПОР будет вынуждено приостановить деятельность, если не получит дальнейшее финансирование.