Al Jazeera: ЦАХАЛ разрушает линии электропередачи и водоснабжения в лагерях беженцев

На улицах Вифлеема военнослужащие израильской армии применяют слезоточивый газ против палестинцев, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. Израильские военные проводят рейды на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожают линии связи и электропередачи в лагерях беженцев.

По данным телеканала, израильская армия проводит масштабные рейды в лагерях палестинских беженцев Аль-Арруб, Нур-Шамс и Тулькарм, расположенных на Западном берегу реки Иордан. Al Jazeera отмечает, что военнослужащие ЦАХАЛ "ограничивают передвижение людей в лагерях", а тяжелая военная техника и бульдозеры разрушают городскую инфраструктуру, уничтожая асфальтированные дороги, системы водоснабжения, линии электропередачи и связи.

Также сообщается о применении израильскими военными слезоточивого газа против палестинцев на улицах Вифлеема.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.