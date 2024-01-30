Al Jazeera: израильский спецназ убил троих палестинцев на Западном берегу

По данным телеканала, их застрелили в ходе штурма больницы "Ибн Сина"

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. По меньшей мере трое палестинцев были убиты израильскими военными во время штурма больницы на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, как минимум трое палестинских граждан были застрелены солдатами израильского спецназа во время рейда в больнице "Ибн Сина", расположенной возле лагеря беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Также телеканал сообщает о гибели пяти палестинцев на севере сектора Газа. Al Jazeera, отмечает, что они были убиты во время обстрела израильской авиацией больницы "Аль-Ауда", расположенной в лагере беженцев в Джабалии. Здание больницы получило серьезные повреждения, ее отделения прекратили свою работу.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.