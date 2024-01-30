JPost: ХАМАС отвергло согласованную в Париже сделку по заложникам

Газета приводит заявление радикалов, в котором говорится, что израильские военные должны прекратить свое наступление в Газе и уйти из анклава до того, как состоится обмен пленными

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло предварительное предложение по поводу освобождения удерживаемых им в секторе Газа заложников, выработанное на переговорах с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

ХАМАС и Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) отвергают сделку по заложникам, разработанную в Париже в минувшие выходные, поскольку она не предполагает прекращение огня на постоянной основе, отмечает издание. Газета приводит заявление радикалов, в котором выражена общая позиция ХАМАС и НФОП, предполагающая, что израильские военные должны прекратить свое наступление в Газе и уйти из сектора до того, как состоится обмен пленными.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что, хотя переговорщики пришли к консенсусу в общих чертах, согласовать конкретные детали сделки, скорее всего, будет очень непросто. Согласно предварительным условиям, первый этап возвращения заложников предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий. При этом каждый удерживаемый движением ХАМАС мирный житель будет обменян на троих палестинцев, которые содержатся под стражей в тюрьмах Израиля. Это соотношение может быть увеличено для обмена военнослужащих израильской армии, указывает CNN. Вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать и более длительная пауза, добавляет телеканал.