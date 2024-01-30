Кисида считает, что выборы президента США определят вектор будущего развития мира

Премьер-министр Японии подчеркнул, что сейчас ситуация в международном сообществе становится все более напряженной

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Выборы следующего президента США в 2024 году станут одним из основных факторов, которые определят направление будущего развития мира. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"Ситуация в международном сообществе становится все более напряженной. Помимо вторжения на Украину и ситуации на Ближнем Востоке, в этом году пройдут очень важные выборы в ряде стран, которые определят будущее направление развития мира. В первую очередь это выборы президента США", - сказал он.

"Опираясь на достижения саммита Группы семи в Хиросиме [в мае 2023 года] и саммита Японии, США и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде [в августе 2023 года], Япония будет вести международное сообщество к глобальной стабильности и процветанию, используя уникальный японский подход", - добавил премьер.

В ноябре в США пройдут следующие выборы президента. 25 апреля 2023 года действующий президент США Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Бывший американский лидер Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.