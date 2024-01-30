Кисида заявил, что альянс Японии и США способствует региональным миру и стабильности

Премьер-министр Японии отметил, что его предстоящий визит в Соединенные Штаты станет одним из важных шагов на пути укрепления сотрудничества между странами

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Япония намерена продолжать укреплять отношения с США в различных областях, поскольку альянс с Вашингтоном способствует региональным миру и стабильности. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"Мы будем и дальше укреплять альянс Японии и США, который обеспечивает безопасность нашей страны и способствует региональным миру и стабильности. По различным каналам мы также будем укреплять сотрудничество между Японией и Соединенными Штатами в области экономической безопасности, включая сотрудничество в укреплении цепочек поставок и производстве полупроводников", - сказал глава правительства.

По оценке Кисиды, одним из важных шагов на пути укрепления двустороннего сотрудничества станет его предстоящий визит в США и встреча с президентом Джо Байденом. Глава правительства подчеркнул необходимость неуклонного укрепления обороноспособности страны в рамках обновленной в 2022 году стратегии национальной безопасности, которая предусматривает наращивание оборонных расходов к 2027 году до 2% ВВП (по образцу НАТО) и усиление контратакующего потенциала Японии.

Визит премьера Японии в США запланирован на начало апреля. Как сообщал Белый дом, Байден примет Кисиду в Вашингтоне 10 апреля. Предыдущий визит состоялся в январе 2023 года.