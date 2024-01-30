Япония заявила, что хотела бы заключить мирный договор с РФ, но продолжит политику санкций

Японский премьер Фумио Кисида также напомнил, что во второй половине февраля в Токио пройдет конференция, посвященная проблеме восстановления Украины

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Япония по-прежнему придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, однако при этом намерена продолжать политику антироссийских санкций и поддержку Украины. Об этом заявил ее премьер-министр Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"Мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины. В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация из-за агрессии России против Украины, однако Япония по-прежнему твердо привержена курса, направленного на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", - сказал он.

Кисида также напомнил, что во второй половине февраля в Токио пройдет конференция, посвященная проблеме восстановления Украины.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале также отмечал, что у России нет никаких территориальных споров с другими странами, в том числе и с Японией.