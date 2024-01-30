Премьер Японии выступил за проведение встречи с лидером КНДР

Таким образом Фумио Кисида хочет решить проблемы в отношениях между Токио и Пхеньяном

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления с программной речью в парламенте заявил о необходимости проведения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения проблем в отношениях с Пхеньяном.

"Для решения различных проблем, связанных с КНДР, необходимо провести переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Проработка соответствующего вопроса продвигается на высоком уровне под моим личным контролем", - подчеркнул Кисида. В числе проблем в отношениях Токио и Пхеньяна премьер назвал развитие ракетной и ядерной программ КНДР и похищение японских граждан.

Кисида, как и его предшественники в последние годы, неоднократно заявлял о готовности лично встретиться с Ким Чен Ыном. Южнокорейские СМИ ранее сообщали, что представители КНДР и Японии в июне 2023 года провели по меньшей мере две встречи в третьих странах для обсуждения проблемы похищенных японских граждан. Власти Японии официально это не подтверждали.