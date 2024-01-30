Спецпредставитель ООН призвала жертв насилия ХАМАС в Израиле рассказать о произошедшем

По словам Прамилы Паттен, "молчание станет разрешением для этих преступников"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамила Паттен призвала жертв таких преступлений боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в Израиле рассказать о произошедшем с ними. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

"Пожалуйста, не молчите, так как ваше молчание станет разрешением для этих преступников", - заявила она в ходе визита в Израиль. "Я пробуду здесь неделю и готова встретиться с вами в безопасной и подходящей обстановке, чтобы выслушать вас. Миру нужно знать о том, что действительно произошло 7 октября", - добавила Паттен.

Как отмечает газета, власти Израиля продолжают расследование убийств, пыток и изнасилований, совершенных боевиками ХАМАС в ходе нападения 7 октября 2023 года. По сведениям газеты, детали таких расследований не оглашаются, однако израильская полиция располагает свидетельствами очевидцев и показаниями задержанных боевиков ХАМАС, фото и видео, а также другими доказательствами.