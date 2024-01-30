Япония считает приоритетом возобновление обменов с Курилами

По словам главы МИД Ёко Камикавы, в первую очередь это касается посещений могил бывших японских жителей этих территорий

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Япония считает приоритетом для отношений с РФ возобновление гуманитарных обменов по южной части Курильских островов, в первую очередь это касается посещений могил бывших японских жителей этих территорий. Об этом заявила министр иностранных дел Ёко Камикава, выступая с программной речью по дипломатии в нижней палате парламента.

"Возобновление обменов с четырьмя северными островами (так в Японии называют южную часть Курил - прим. ТАСС) является главным приоритетом в отношениях Японии с Россией. И мы продолжим настоятельно призывать к их возобновлению, уделяя особое внимание посещению могил", - сказала она.

"Что касается вопросов, которые Япония и Россия должны решать как соседние страны, например тех, что связаны с экономической деятельностью, такой как рыболовство и безопасность на море, то японская дипломатия в целом будет реагировать на них соответствующим образом, исходя из собственных национальных интересов", - добавила она.

О двусторонних отношениях

Москва и Токио с середины XX века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Россия прекратила переговоры с Японией по вопросу мирного договора из-за введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Позднее Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами - бывшими жителями этих островов, а также договора о процедуре взаимных поездок. В МИД РФ тогда подчеркнули, что эта мера не затрагивает реализацию советско-японской договоренности о взаимном безвизовом посещении могил от 2 июля 1986 года.

Программа безвизовых обменов началась в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух государств. С тех пор в Японии побывали около 10 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили порядка 20 тыс. японцев. В сентябре 2017 года Москва и Токио в соответствии с договоренностью на высшем уровне организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей с целью посещения могил предков.