В Польше началась избирательная кампания перед выборами в местные органы власти

Если на выборах 7 апреля не смогут определить победителей, то будет назначен второй тур

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Избирательная кампания перед выборами в местные органы власти, намеченными на 7 апреля, началась в Польше. Об этом сообщает телеканал Polsat со ссылкой на постановление премьер-министра Дональда Туска, обнародованное вечером 29 января.

Опубликованный документ содержит информацию, касающуюся хода голосования и календарь, по которому до 4 марта можно выдвигать кандидатов в местные советы, а до 14 марта кандидатов на должности войтов и бурмистров.

Постановление вступает в силу на следующий день после обнародования, что означает формальное начало избирательной кампании, отмечает телеканал.

В случае если на выборах 7 апреля не смогут определить победителей, будет назначен второй тур, который состоится 21 апреля. В ночь с 5 на 6 апреля в Польше объявляется режим "предвыборной тишины", который будет действовать до конца голосования.