В Китае заявили, что Пекин и Киев должны искренне относиться друг к другу

В настоящее время ускоряются масштабные изменения, с которыми мир не сталкивался столетиями, отметил замглавы МИД Сунь Вэйдун

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Китай и Украина для долгосрочного развития двусторонних отношений должны уважать взаимные интересы и искренне относиться друг к другу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун на встрече с послом Украины в КНР Павлом Рябикиным.

"В настоящий момент ускоряются масштабные изменения, с которыми мир не сталкивался столетиями. Китай и Украина должны смотреть на долгосрочную перспективу, а также с уважением и искренне относиться друг к другу, чтобы способствовать стабильности и долгосрочному развитию двухсторонних отношений", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Рябикин заявил, что Украина "придает большое значение развитию отношений с КНР, всегда придерживалась принципа "одного Китая" и готова укреплять обмены и сотрудничество с китайской стороной для содействия непрерывному развитию двухсторонних отношений".

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности обсудили украинский кризис.