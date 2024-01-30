В Казахстане задержали последнего участника банды, убивавшей в 90-х водителей и пассажиров

Он незаконным путем сменил документы, ФИО, год рождения, а также изменил внешность, сообщили в пресс-службе МВД республики

АСТАНА, 30 января. /ТАСС/. Полиция Казахстана после 26 лет поисков задержала в городе Кокшетау последнего участника преступной группировки, убивавшей в 90-х годах водителей и их пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

"Скрыться от правосудия в то время удалось только одному члену группировки, который незаконным путем сменил документы, имя, фамилию, отчество и год рождения, изменил внешность и на протяжении 26 лет всячески скрывался от органов правопорядка. <...> Последний участник группировки был задержан в городе Кокшетау", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, с 1998 года, переодевшись в форму сотрудников милиции и вооружившись автоматами, преступники останавливали автомашины с целью их хищения и расстреливали водителей и их пассажиров. На счету банды как минимум четыре убийства. В 1999 году четверых участников банды задержали. Приговором суда двое из них были приговорены к смертной казни, двое - к длительному заключению.