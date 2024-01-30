WSJ: Лондон передумал закупать снаряды у Токио для продолжения поддержки Киева

Великобритания "продолжит обеспечивать Украину в лучшем виде", рассказал представитель Минобороны страны

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Власти Великобритании остановили реализацию планов закупки у Японии снарядов калибра 155 мм для пополнения собственных запасов с тем, чтобы продолжать поставлять Киеву боеприпасы британского производства. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По их данным, британские власти решили отказаться от этой идеи, прежде чем официально предложить ее японской стороне. Предварительно они изучили вопрос о том, могут ли Вооруженные силы Великобритании использовать артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, которые японская компания Komatsu производит по лицензии британской BAE Systems. Конкретные причины, по которым Лондон решил изменить свои планы, не называются.

Японское правительство отказалось комментировать ситуацию, отмечает издание. Представитель британского оборонного ведомства заявил, что королевство вместе с другими партнерами "продолжит обеспечивать Украину в лучшем виде, чтобы она смогла защитить свою территорию".

В декабре 2023 года британская газета Financial Times сообщила, что Япония может начать поставки в Великобританию артиллерийских боеприпасов, изменив правила экспорта вооружений. Издание не приводило данные о количестве снарядов, на которые рассчитывал Лондон. 22 декабря 2023 года Токио изменил экспортное регулирование, что теперь позволяет продавать снаряды калибра 155 мм за рубеж.