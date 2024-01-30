Глава Пентагона и генсек НАТО обсудили наращивание оборонного производства для Украины

Ллойд Остин и Йенс Столтенберг также отметили важность сохранения единства альянса в поддержке Киева

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили наращивание оборонного производства для восполнения собственных запасов боеприпасов и вооружений и дальнейшей помощи Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой американского оборонного ведомства.

"Каждый отметил важность быстрого наращивания оборонного производства для продолжения поддержки Украины, восполнения собственных запасов боеприпасов и вооружений", - говорится в документе по итогам встречи, которая состоялась 29 января в Пентагоне.

Также Остин и Столтенберг коснулись вопроса текущей поддержки Украины со стороны НАТО и отметили важность сохранения единства альянса в этом вопросе. Кроме того, они "обсудили укрепление надежного потенциала сдерживания и обороны НАТО".

Отдельно глава Пентагона и генсек НАТО также затронули эскалацию ситуации на Ближнем Востоке и "выразили соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих в Иордании". Они подтвердили свою поддержку членства Швеции в Североатлантическом альянсе, говорится в заявлении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс подписал контракт на $1,2 млрд на закупку артиллерийских боеприпасов. Речь идет примерно о 220 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, которые активно используют украинские военные.