СМИ: силы безопасности отразили атаки террористов на Мач на юго-западе Пакистана

По данным Dawn, боевики из группировки "Армия освобождения Белуджистана" подвергли город обстрелу реактивными снарядами и огню из минометов

ИСЛАМАБАД, 30 января. /ТАСС/. Силы безопасности Пакистана отразили три скоординированные атаки террористов на город Мач, расположенный примерно в 70 км от Кветты - административного центра граничащей с Ираном и Афганистаном юго-западной провинции Белуджистан. Об этом сообщила газета Dawn.

По ее сведениям, боевики из запрещенной в стране националистической группировки "Армия освобождения Белуджистана" подвергли Мач обстрелу реактивными снарядами и огню из минометов, после чего атаковали железнодорожный вокзал, лагерь полицейских и городскую тюрьму с целью освобождения содержавшихся там 800 заключенных, в том числе приговоренных к смертной казни террористов.

В Мач были переброшены дополнительные контингенты сил безопасности. В ходе боя в городских кварталах, который продолжался три часа, силовики отразили атаки боевиков. По предварительным данным, в боестолкновении погиб один полицейский и пострадал мирный житель. В городе действует режим чрезвычайного положения. Силы безопасности продолжают операцию по ликвидации боевиков.

Обстановка в Белуджистане остается напряженной с конца 2021 года из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. Вылазки экстремистов создают угрозу безопасности расположенного в провинции морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайской глобальной инициативы "Один пояс - один путь", а также другим инфраструктурным объектам, сооружаемым в Пакистане с помощью Китая.