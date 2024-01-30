Шерпа ЮАР заявил, что страны глобального севера "стучат в двери" БРИКС

Они надеются наладить сотрудничество, добавил Анил Суклал

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Интерес к деятельности БРИКС многократно возрос, даже развитые западные страны потихоньку стучатся в двери объединения в надежде наладить сотрудничество. Об этом заявил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал на встрече шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

"Большая часть развитых стран и стран глобального Севера так же тихонечко стучится в наши двери, они говорят, что хотят взаимодействовать с нами, - отметил он. - Это положительный сигнал, потому что БРИКС не направлен против Запада".

Южноафриканский представитель обратил внимание на стремительный и многократный рост всемирного интереса к деятельности БРИКС, отметив, что с просьбой стать участниками группы уже обратились около 30 стран. "Нам кажется, что это вотум доверия тому, чем занимается объединение, тем принципам, которые мы исповедуем, и тем целям, которые мы ставим перед собой на инклюзивной основе, - указал он. - Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении".

"Более того, это налагает на нас нравственные обязательства возвысить свой голос и выступить в качестве защитников развивающегося мира, - подчеркнул Суклал. - Мы всегда говорили: что бы мы ни делали, это не направлено против какого бы то ни было объединения, блока или кого бы то ни было еще. Мы всегда исповедовали принципы равенства, инклюзивности, а также взаимодействия в рамках всего международного сообщества".