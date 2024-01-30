Премьер Литвы рассказала, на что опирается страна в сфере безопасности

Существуют три основополагающих компонента, одним из которых является партнерство с союзниками по НАТО, отметила Ингрида Шимоните

ВИЛЬНЮС, 30 января. /ТАСС/. Основой безопасности Литвы являются готовность общества встать на защиту страны, вооруженные силы и союзники по Североатлантическому альянсу. Об этом в эфире национального радио LRT заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"В сфере безопасности существуют три основополагающих компонента: наша - граждан, всего общества - готовность противостоять враждебным силам, наши вооруженные силы и наше партнерство с союзниками по НАТО", - сказала она.

В развитии системы национальной безопасности в ближайшей перспективе усилия Литвы сосредоточены на формировании мотопехотной дивизии (в состав которой входил бы танковый батальон с 40-50 танками Leopard-2), подготовке к приему для постоянной дислокации бригады Бундесвера, а также реформе с переходом на основу всеобщности системы призыва на срочную армейскую службу.

Как отмечала Шимоните, решение этих вопросов требует дополнительного финансирования. В течение шести лет, по ее оценке, Литве необходимо дополнительно к тому, что выделяется сейчас, тратить на оборону 0,7% валового внутреннего продукта (ВВП), в последующие годы это составит дополнительные 0,4% ВВП. В декабре Сейм утвердил государственный бюджет на 2024 год с рекордными ассигнованиями на нужды обороны в размере 2,75% ВВП. В 2023 году они составляли 2,52%. Литовские политики считают необходимым как можно скорее довести финансирование военных нужд до 3% ВВП.