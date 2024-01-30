Армянская оппозиция заявила о необходимости заключить новое соглашение с Россией

Как отметил бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, оппозиционные силы должны защищать христианские и традиционные ценности

ЕРЕВАН, 30 января. /ТАСС/. Армения должна заключить новое военно-политическое соглашение с Россией для сохранения своей государственности. Такое мнение в Telegram-канале выразил бывший вице-спикер армянского парламента, член правления Республиканской партии третьего президента Армении Сержа Саргсяна Эдуард Шармазанов.

"Для сохранения государства необходимо четкое обозначение внешнеполитического вектора национально-государственными силами и деятелями, декларация курса на заключение нового, более тесного военно-политического союза с Российской Федерацией, а также развитие дружественных отношений с Ираном", - отметил он.

Шармазанов добавил, что оппозиционные силы должны защищать христианские и традиционные ценности и объединиться ради общей цели.