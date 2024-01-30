Постпред Ирана при ООН заявил о непричастности страны к атакам группировок в Сирии и Ираке

По словам Амира Саида Иравани, действия США и Сирии и Ираке "незаконны и нарушают как международное право, так и Устав ООН"

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. Власти Ирана не имеют отношения к нападениям, которые совершают группировки в Ираке и Сирии, в том числе на силы США. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

Иранский постпред направил письмо на имя постпреда председательствующей в СБ ООН Франции, в котором дал ответ на "неоправданные обвинения" США. Американское постпредство ранее утверждало, что "группировки боевиков, связанные с вооруженными силами Исламской Республики Иран, причастны к действиям, направленным против личного состава и объектов США в Ираке и Сирии".

"Нет ни одной группировки, действующей в Ираке или Сирии, которая была бы связана, находилась бы под контролем или действовала бы в интересах Исламской Республики Иран. В связи с этим Иран не несет ответственности за действия каких-либо лиц или группировок в регионе", - говорится в письме постпреда Ирана, текст которого приводит информационное агентство IRNA.

По словам Иравани, действия США и Сирии и Ираке "незаконны и нарушают как международное право, так и Устав ООН".

Ранее газета Politico сообщала, что американский президент Джо Байден распорядился разработать ответные меры на нападение на ВС США на сирийско-иорданской границе, среди возможных мер рассматривается удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии.

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.