В Нью-Дели предложили создать общий депозитарий лекарств БРИКС

По словам представителя МИД Индии Абишека Сингха, страна информирует остальных членов группы о деталях

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Индия предлагает создать общий депозитарий лекарств БРИКС и информирует остальных членов группы о деталях. Об этом заявил представитель МИД Индии, шерпа Индии в БРИКС Абишек Сингх на встрече шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди, участвуя в 15-м саммите БРИКС в прошлом году, выступил с рядом предложений относительно сотрудничества в рамках БРИКС. В этой связи мы хотели бы выдвинуть два предложения: первое - репозиторий традиционной медицины, второе - совместные усилия по защите крупных кошачьих", - сказал он.

Дипломат добавил, что Индия в 2024 году планирует добиться прогресса по таким проектам, как онлайн-архив базы данных БРИКС, "который станет прекрасной возможностью для стран объединения получить доступ к аутентичным документам БРИКС".