Глава Мюнхенской конференции считает, что ФРГ должна занять жесткую позицию против Израиля

Кристоф Хойсген отметил, что в вопросе палестино-израильского конфликта Берлину необходимо "называть вещи своими именами"

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что ФРГ должна занять жесткую позицию в отношении Израиля из-за нарушений международного права. Такое мнение он выразил в интервью газете Financial Times.

"[Германии следует] использовать свои дипломатические отношения с Израилем, чтобы продолжать призывать его к соблюдению международного права", - считает Хойгсен.

Глава Мюнхенской конференции резко раскритиковал Израиль за противодействие формированию палестинской государственности и поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Он назвал это нарушением международного права и призвал Берлин "называть вещи своими именами" в том, что касается этого вопроса.

ФРГ защищает право Израиля на самооборону и выступает против призывов к немедленному прекращению огня в Газе. Она также поддержала Израиль в Международном суде, куда ЮАР подала иск, обвинив еврейское государство в геноциде, что вызвало обострение в отношениях с некоторыми арабскими странами. Германия подвергается широкой критике за непоколебимую поддержку Израиля, которая сохраняется, несмотря на растущее число жертв среди мирного населения, пишет Financial Times.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.