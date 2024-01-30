Судебный процесс над экс-премьером Пакистана Имраном Ханом вступил в финальную стадию

По информации газеты The Express Tribune, Специальный суд по делам о нарушении гостайны намерен перейти к допросу Хана и вице-председателя ДЗС Шаха Мехмуда Куреши

ИСЛАМАБАД, 30 января. /ТАСС. Судебный процесс по обвинению в нарушении закона о гостайне бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана и вице-председателя ДЗС, экс-главы МИД Шаха Мехмуда Куреши вступил в финальную стадию.

Как сообщает газета The Express Tribune, Специальный суд по делам о нарушении гостайны закончил перекрестный допрос 25 свидетелей по делу обоих политиков и намерен перейти к допросу Хана и Куреши. Обвиняемые выступили с заявлениями о недоверии к судьям, но они были отклонены.

Если суд признает Хана и Куреши виновными в разглашении гостайны, им грозит длительное тюремное заключение или смертная казнь. Политики себя виновными не признают.

В случае вынесение судом приговора лидерам ДЗС по находящимся в стадии судебного разбирательства делам эта партия может быть объявлена Верховным судом запрещенной организацией. Основанием для этого послужит заявление Избирательной комиссии Пакистана о том, что ДЗС "получала запрещенные средства и совершила ряд правонарушений".

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годы Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В октябре 2023 года избирательная комиссия отстранила его от выборов и лишила права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за "некорректного заполнения" финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра.

Сейчас экс-премьер находится под судом и содержится в заключении по обвинению в разглашении гостайны. Следствие в отношении Хана началось после того, как 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по словам политика, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".