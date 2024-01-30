Первый с 2011 года посол ОАЭ в Сирии прибыл в Дамаск

В марте 2023 года Башар Асад обсуждал пути укрепления двусторонних отношений

БЕЙРУТ, 30 января. /ТАСС/. Посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Сирии Хасан Ахмед аш-Шехи прибыл в понедельник в столицу арабской республики. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan.

По ее информации, дипломат приступит к работе на посту, который оставался вакантным с 2011 года.

ОАЭ возобновили работу своего посольства в Дамаске в декабре 2018 года спустя семь лет после разрыва дипломатических отношений между странами, который произошел во время гражданской войны в Сирии. В марте 2023 года сирийский президент Башар Асад совершил второй визит в Эмираты с момента восстановления дипотношений и обсудил с руководством страны пути укрепления двусторонних отношений.

По информации газеты Ar-Rai al-Youm, Аш-Шехи ранее возглавлял эмиратскую дипломатическую миссию в Судане, а с 2015 года занимал пост посла ОАЭ в Ираке.