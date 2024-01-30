Представитель Белого дома Кирби вступил в перепалку с журналисткой на брифинге

Сотрудница телеканала Al Jazeera Кимберли Халкетт поинтересовалась, учитывает ли президент США Джо Байден предвыборные расклады при принятии решений об ответных мерах в связи с нападениями на американских военных на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на традиционном брифинге для СМИ вступил в перепалку с журналисткой телеканала Al Jazeera Кимберли Халкетт, которая поинтересовалась, учитывает ли президент США Джо Байден предвыборные расклады при принятии решений об ответных мерах в связи с нападениями на американских военных на Ближнем Востоке.

"Вы сказали, что президент рассматривает все имеющиеся у него в руках варианты. Это год выборов. Оглядывается ли президент на его популярность по результатам опросов при рассмотрении всех этих вариантов?" - спросила журналистка представителя Белого дома, после чего тот ее прервал, отметив с видимым раздражением, что "это чертовски хороший вопрос". "Верховный главнокомандующий не оглядывается на результаты опросов и не исходит из графика [президентских] выборов [при принятии военных решений] <...> Он не смотрит на политические расчеты, рейтинги или календарь выборов, работая над защитой наших войск на берегу и наших кораблей в море. И любые предположения об обратном оскорбительны", - ответил в итоге Кирби после нескольких секунд перепалки.

В связи с непрекращающимися репликами журналистки Al Jazeera Кирби попросил пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер перейти к следующему вопросу. На спор Кирби с журналисткой обратили внимание телеканал Fox News и газета Politico.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их войскам и интересам в регионе могут насчитывать несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени. Газета Politico со ссылкой на свои источники сообщила, что Байден распорядился разработать ответные меры на нападение на ВС США на сирийско-иорданской границе, среди возможных предложений рассматривается удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии.