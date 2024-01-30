Нуланд: США готовы вернуть Турцию в программу по F-35 при решении вопроса с С-400

Анкару исключили из программы создания F-35 в 2019 году после того, как она приобрела российские зенитные ракетные системы С-400

АНКАРА, 30 января. /ТАСС/. США готовы вернуть Турцию в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Türk.

"Мы находились в процессе переговоров о продаже ЗРК Patriot, пока они шли, Турция пошла в другом направлении. Поэтому сегодня мы провели несколько обсуждений. Очевидно, что если мы сможем решить вопрос с С-400, чего мы и хотим, США будут рады снова принять Турцию в семью F-35. Но сначала мы должны решить этот другой вопрос, и мы должны решить его, в то же время обеспечив Турции сильную систему противовоздушной обороны", - отметила она.

Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после того, как приобрела российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Она производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих самолетов.