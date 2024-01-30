США и Турция возвращаются к полноценной совместной работе по экономике и безопасности

Вашингтон и Анкара делают это после одобрения Турцией вступления Швеции в НАТО, отметила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд

АНКАРА, 30 января. /ТАСС/. США и Турция после одобрения Анкарой вступления Швеции в НАТО возвращаются к полноценной совместной работе в сферах экономики и безопасности. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Türk.

"Вы правы, это не совпадение, что я нахожусь здесь сразу после того, как Турция ратифицировала членство Швеции в НАТО. Как вы знаете, со вступлением Финляндии мы добавляем в НАТО две новые страны. Это укрепляет наш альянс, - подчеркнула она. - Поэтому одна из вещей, о которых меня попросил [госсекретарь США Энтони] Блинкен, - это оживить остальные аспекты наших отношений и вернуться к обсуждению того, что нам нужно сделать в 2024 году, включая подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле. Так что это был очень оптимистичный визит, чтобы спланировать все аспекты [развития отношений], включая экономику, безопасность, поскольку мы все возвращаемся к полноценной совместной работе в этих очень важных отношениях".

Между тем власти Турции неоднократно обвиняли США в покровительстве и оказании поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана Анкарой террористической) и ее сирийскому ответвлению - "Силам народной самообороны" (СНС), боевики которых совершают нападения на турецких военных на севере Сирии и Ирака. В Анкаре заявляют, что такая политика противоречит союзническим отношениям между США и Турцией.