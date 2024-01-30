Reuters: адвокаты экс-премьера Пакистана Хана обжалуют приговор специального суда страны

Имрана Хана приговорили к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне

ИСЛАМАБАД, 30 января. /ТАСС. Адвокаты бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана решили обжаловать вердикт специального суда исламской республики, приговорившего его к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне.

"Мы не можем принять этот не соответствующий законодательству вердикт", - приводит слова юристов агентство Reuters.

К такому же сроку приговорен экс-глава МИД Шах Мехмуд Куреши, также обвиненный в нарушении закона о гостайне. О вердикте объявил судья специального суда в тюрьме Адиала в Равалпинди в присутствии Имрана Хана и Шаха Мехмуда Куреши.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годы. Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия.

Следствие в отношении Хана началось после того, как 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по словам политика, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".