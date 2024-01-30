В Киргизии сообщили о намерении Жапарова баллотироваться на пост президента на второй срок

Срок полномочий действующего президента страны Садыра Жапарова истекает через три года

БИШКЕК, 30 января. /ТАСС/. Действующий президент Киргизии Садыр Жапаров планирует выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в республике. Об этом заявил киргизскому информагентству АКИpress пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

"Да, президент Садыр Жапаров будет участвовать в выборах на второй срок. Это будет последовательным шагом, учитывая то, что дан старт, планируются долгосрочные международные проекты стратегического значения", - сказал Алагозов.

Жапаров победил на президентских выборах в Киргизии в январе 2021 года и через две с половиной недели официально вступил в должность. Срок его полномочий истекает через три года.

В соответствии с внесенными в киргизское законодательство изменениями, следующий президент Киргизии будет избран не на шестилетний, а на пятилетний срок. При этом один и тот же человек теперь может дважды занимать пост президента.

Ранее о намерении Жапарова баллотироваться на второй срок объявил замглавы кабинета министров Эдиль Байсалов.