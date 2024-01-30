Армия Израиля заявила о ликвидации в больнице Дженина планировавших теракт боевиков

По информации армейской пресс-службы, во время операции был нейтрализован террорист ХАМАС Мухаммед Джаламне

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Рейд израильских силовиков в больнице "Ибн Сина" в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан был нацелен на ликвидацию группы палестинских радикалов, планировавших в ближайшее время совершить теракт. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В ходе совместного контртеррористического мероприятия Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и израильской полиции этой ночью был нейтрализован Мухаммед Джаламне - террорист ХАМАС, который недавно участвовал в разработке серьезной террористической деятельности и скрывался в больнице "Ибн Сина" в Дженине. Разыскиваемый подозреваемый также имел при себе оружие, которое было изъято службами безопасности", - говорится в сообщении.

По данным израильских военных, 27-летний Джаламне долгое время находился на территории лагеря палестинских беженцев в Дженине, поддерживал контакты с зарубежным штабом радикального палестинского движения ХАМАС и однажды был ранен при попытке организовать теракт с подрывом автомобиля. "Джаламне планировал совершить в самое ближайшее время террористическую атаку и использовал больницу в качестве укрытия, и поэтому был нейтрализован. Израильские силы продолжат действовать против любой угрозы, которая будет представлять опасность для израильских мирных граждан", - заявили в пресс-службе.

Помимо него, добавили в армии, в ходе рейда в клинике в Дженине "были нейтрализованы еще двое террористов, скрывавшихся внутри больницы". По информации военных, это Мухаммед Газави и его брат Басель, сообщается, что оба они были вовлечены в террористическую деятельность в регионе.