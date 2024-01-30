Залужный на фоне слухов об отставке опубликовал фото с главой Генштаба ВСУ

Сообщения о скорой отставке главнокомандующего ВСУ ранее появились в соцсетях и украинских СМИ, но их опровергли в Минобороны Украины и в офисе президента

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный на фоне продолжающихся слухов об отставке опубликовал фотографию с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталом.

Фото размещено на странице Залужного в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). Главком ВСУ не подписал фотографию, однако пользователи оставили множество комментариев, в которых выражают поддержку и называют Залужного защитником, в том числе от "внутренних врагов".

Залужный разместил фотографию на фоне продолжающихся слухов о его скорой отставке. Сообщения об этом появились в соцсетях и украинских СМИ в понедельник вечером, однако их опровергли потом и в Минобороны Украины, и в офисе президента. Тем не менее уже ночью издание "Зеркало недели" сообщило со ссылкой на источники, что Залужный в отставку отправлен не был, однако в понедельник, 29 января, ему было предложено написать соответствующее заявление по собственному желанию. Уходить в отставку сам главком не стал, поэтому, предполагает издание, соответствующее представление может вскоре внести министр обороны Украины Рустем Умеров.

В то же время издание "Страна" отмечает, что информацию о предстоящей отставке Залужного распространяют СМИ и депутаты Рады, близкие к экс-президенту страны Петру Порошенко. Сам Порошенко также прокомментировал слухи об отставке Залужного, назвав такой сценарий "ударом по национальному единству".

Слухи об отставке Залужного ходят на Украине последние несколько месяцев. Впервые они появились после провала летнего контрнаступления ВСУ. При этом Залужный сохраняет большую популярность на Украине, ему приписываются президентские амбиции.